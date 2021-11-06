〈熱門股〉元宇宙題材發燒 中光電周漲17%創逾19年新高

背光模組廠中光電 (5371-TW) 搭上元宇宙商機，近年積極布局的 AR 投影光機業務，至少有 10 個客戶正在出貨中，被視為元宇宙概念股之一，加上本業獲利穩健，也上修第四季節能產品出貨展望，激勵本周股價周漲 17.77%，最高衝上 69.7 元，創下逾 19 年新高。

面對 AR 應用發展布局，中光電表示，旗下 AR 投影光機近年都持續配合客戶出貨，同時進行驗證，目前至少有 10 個客戶正在出貨中，且上半年訂單量並不算少，但認為整體市場仍在起步中，後續變化仍需密切關注。

本業方面，中光電指出，受近期面板報價回落，客戶對第四季電視、PID 需求回溫，估單季出貨將季增 15%，也上修全年節能產品出貨展望，從原來年增 20% 上修至年增 25-30%，至於筆電、顯示器方面則因進入淡季，估第四季出貨將持平或呈現衰退。

節能產品方面，中光電認為，第四季進入傳統淡季，但預期在高階產品、新款電競投影機量產助攻下，單季出貨量可望持平上季，全年也維持原年增 10%-20% 目標。

營運方面，中光電在影像、節能兩大產品線出貨同步暢旺帶動下，第三季純益 5.69 億元，季增 3.86%、年減 2.72%，每股純益 1.45 元，創下近 11 季單季新高，累計前三季純益達 15.04 億元，每股賺 3.77 元。