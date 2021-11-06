輝瑞董事：明年初美國新冠疫情可能結束

週五 (5 日) 拜登政府起要求聘雇人數超過 100 人的企業須讓員工接種疫苗或每週篩檢，該法規自明年 1 月 4 日起生效，美國 FDA 前局長、現任製藥大廠輝瑞董事的 Scott Gottlieb 對此表示，明年初新冠疫情可能在美國結束。

Scott Gottlieb 週五受訪時提到：「美國 1 月 4 日生效的法令，實際上是在這場新冠疫情即將結束時實施的，在我們度過這波 Delta 疫情後，新冠疫情很可能在 1 月 4 日結束，至少在美國。」

美國職業安全與健康管理局 (OSHA) 要求員工超過 100 人的企業、工廠，必須從 12 月 5 日開始對未接種疫苗的員工強制執行室內口罩規定。自明年 1 月起，這些公司還必須強制讓勞工完整接種二劑新冠疫苗和每週篩檢，否則將無法工作，該規定於 2022 年 1 月 4 日起生效。

屆時，大約 8400 萬私營企業勞工必須接種第二次 Moderna 或輝瑞疫苗，或者接受嬌生的 1 劑新冠疫苗，否則將面臨定期的病毒篩檢，這項法令將影響全美勞工總人數的三分之二左右。

OSHA 沒有要求企業支付員工新冠檢測或口罩費用，但任何故意不遵守規定的公司都可能面臨 13,653 美元至 136,532 美元的罰款。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 2.48 億例，死亡數突破 503 萬例，美國仍是單日確診數最高的國家，歐洲疫情惡化，中國新一波疫情波及逾半省份。

美國目前已有約 70% 的成年人口完整接種疫苗，Merk (MRK-US) 是第一家報告治療新冠口服藥實驗結果的藥廠，輝瑞週五公布旗下新冠口服藥的試驗數據。該數據顯示，輝瑞 (PFE-US) 新冠口服藥與另一種廣泛用於治療 HIV 的藥物聯合使用之下，可有效降低 89% 的新冠重症或死亡風險。

輝瑞 (PFE-US) 暴漲 10.86% 至每股 48.61 美元。Merk (MRK-US) 暴跌 9.86% 至每股 81.61 美元。