2兆美元俱樂部招手！Google母公司一度飛躍3000美元大關

週五 (5 日) 美股午盤時段，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 股價一度飛躍每股 3000 美元大關，再創盤中歷史新高，市值離 2 兆美元只差臨門一腳。

此前，週五 (5 日) Google 傳出將成立一間新的子公司「Isomorphic Laboratories」，DeepMind 執行長 Demis Hassabis 將兼任該新公司的執行長，並將利用 DeepMind 的預測蛋白質 AI 技術用在開發新藥、以及其他醫學、生物研究領域。

不過這間新公司不會直接製造新藥、對藥廠銷售、或出租其 AI 模型。

Google 母公司 Alphabet 旗下的「DeepMind」，之前曾以開發 AlphaGo 人工智慧系統打敗全球圍棋高手。近兩年 DeepMin 又計劃利用 AI 來預測蛋白質結構，以加速新藥物的開發，顯示出 Google 積極投資生技醫療產業。

除了積極投入 AI 技術應用領域外，Google 週四也剛宣布與芝加哥商業交易所 (CME) 達成一項重大協議。

Google Cloud 將在 10 年內把 CME 的期貨和期貨選擇權市場轉移到雲端，並對 CME 投資 10 億美元。

而這筆 10 億美元投資 Google 將入股 CME，不過並無投票權，也沒有取得董事席位。

這次雙方面的合作成功象徵著 Google 雲端業務的重大進展，因金融業採用雲端服務的速度比其他產業慢，現階段亞馬遜、微軟正積極爭取與金融業的合作機會。

而在 Google Cloud 與 CME 合作之前，去年 AWS 也和新加坡交易所、倫敦 Aquis Exchange 交易所進行合作，表示將股票交易從昂貴的伺服器移至雲端，不只能省錢，還能減少故障機率。

Google 第三季在全球雲端基礎設施市場排名第三，營收為 45 億美元，市佔率達 10%。

根據 Synergy Research 的數據顯示，從某種角度來看，這個市場的龍頭亞馬遜 AWS 的營收已逾 160 億美元，市佔率 33%。而整個市場在第三季規模達到 450 億美元。