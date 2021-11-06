走出家門！旅遊 娛樂產業揚眉吐氣 疫情寵兒被打入冷宮

旅遊產業高層正歡天喜地迎接後疫情復甦時期之際，疫情投資組合則開始失寵，光環盡失。

在財報顯示旅行復甦跡象後，航空股起飛，連同線上預訂網站、共乘汽車公司和 Airbnb 等也一起迎向璀璨天空。與此同時，隨著邊境重新開放以及衛生專家表示，新冠疫情可望較預期提早結束，居家類股正受挫下跌。

Expedia 執行長 Peter Kern 週四法說會上表示，「到處都看得到這趨勢，城市旅遊正逐漸增加，國際旅遊已經增加，幾乎每個地區都看到成長。」

Expedia (EXPE-US) 公布最新一季營收年增 97%，週五股價飆漲 15.63%，勁敵 Booking Holdings (BKNG-US) 漲逾 7%。Airbnb (ABNB-US) 飆升 13%，收創去年底 IPO 以來最大單週漲幅，其第三季獲利年增 280%。

航空股終於回血，隨著美國準備解除國際旅行禁令，達美航空迎來了約莫一年來最大單週漲幅 13%，美國航空當週也上漲 14%，西南航空同期上漲 10% 以上。

航空股集體起飛是在輝瑞藥廠 (PFE-US) 週五宣布 Covid-19 藥丸的好消息之後。

輝瑞表示，其 Covid-19 藥丸與一種常見的 HIV 藥物結合後，可讓新冠病毒高風險成人的住院率或死亡風險降低 89%。美國 FDA 前局長、現任製藥大廠輝瑞董事的 Scott Gottlieb 週五表示，明年 1 月初新冠病毒疫情可望結束。

然而，幾家歡樂幾家愁，曾受惠疫情的居家健身器材公司 Peloton (PTON-US) 週五重創 35% 以上，為 2019 年 IPO 以來最糟糕的一天。該公司週四晚間公布季度虧損大於預期，係因坊間健身房重新開放，導致需求下降，加上供應鏈限制了生產。

Peloton 週五大跌 30.42 美元或 35.35%，收 55.64 美元，創 2020 年 6 月以來最低收盤價，盤後續跌 1% 以上，報 55 美元。

根據外媒報導，Peloton 宣布全公司人事凍結，所有部門立即停止招聘。

另外，同樣受益疫情期間居家娛樂需求的串流媒體 Netflix (NFLX-US) 週五跌逾 3%、本週下挫 6.5%，為 4 月以來最大單周跌幅。

受益於疫情居家工作趨勢，視訊會議平台 Zoom (ZM-US) 2020 年營收飆升 326%，但週五也挫逾 6%；鮮食外賣供應商 Doordash (DASH-US) 週五下跌 4% 以上。

員工返回辦公室，消費者返回電影院、音樂會和餐廳，很可能會給 Netflix、Zoom、Doordash 和其他主打居家產品的公司帶來麻煩，然而，大眾開始外出行動也會帶來各式商機，例如大眾需要乘車，Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US) 的股價也開始揚眉吐氣。

Uber 週四公布營收年增 72%，且主動出行的駕駛人數增加近 60%。同樣祭出獎勵措施的 Lyft 也表示，駕駛正逐步回歸。Lyft 股價本週上漲 17%，Uber 上漲近 8%。