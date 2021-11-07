晶碩搶攻雙11購物節商機 Q4營運戰新高

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 第四季進入傳統銷售旺季，加上今年以來持續擴充產能、擴大代工訂單業務，隨著雙 11、雙 12 購物節登場，中國、日本等底彩片需求增溫，單月營收有機會挑戰歷史新高，第四季營運也可望再優於上季。

晶碩今年以來持續依客戶需求評估產能擴充計畫，目前月產能至少達逾 6000 萬片，同時持續擴建大溪新廠，根據先前規劃，晶碩大溪新廠第一期月產能達約 4600 萬片、二期則規劃 6000 萬片月產能，明年第二季土建完成後將進駐設備投產。

展望本季，晶碩看好，年底為傳統銷售旺季，加上近年各國對於美妝、彩片等需求也逐年提升，預期雙 11、雙 12 購物節將再帶動營運成長動能，目前晶碩就以中國、日本等亞洲國家為主市場，營收占比高達 79.7%。

晶碩也預期今年中國、日本市場都可望維持雙位數成長，也規劃進一步拓展東南亞市場，目前訂單能見度最遠則已可看到明年首季。

營運方面，晶碩受惠中國、日本等地拉貨動能回溫，單季三率三升，稅後純益達 3.61 億元，季增 22.44%、年增 78.15%，每股純益 5.16 元，續寫新猷，累計前三季也已賺贏去年全年，純益達 8.81 億元，每股賺 12.59 元。