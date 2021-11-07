〈觀察〉電視面板跌勢趨緩 年底前仍有觸及現金成本價壓力

經過第三季面板價格大跳水後，市調機構集邦旗下 Witsview 最新報價資訊顯示，11 月上旬各尺寸電視面板較上月底跌幅收斂至 1-3%，產業人士分析，主要是品牌廠在利潤空間增加下恢復採購，加上面板廠積極調配產能，有助跌勢走緩，不過依目前跌勢推算，年底 32、43 吋中小尺寸面板，仍可能觸及現金成本價。

以近幾個月跌勢最重的 32 吋面板為例，過去三個月每月跌幅均超過 1 成以上，截至 10 月底更已吃掉過去一年全部漲幅，報價落在 43-44 美元，回到去年同期水準，雖然 11 月跌勢已見趨緩，但緩跌走勢不變，也代表面板廠獲利空間仍持續被稀釋。

產業人士直言，依目前市況評估，年底前中小尺寸面板仍可能觸及現金成本價，但不至於再發生大幅砍價狀況，不過由於去年第三季各大面板廠才順利轉虧為盈，依此推估，目前 32 吋面板現金成本價應約落在 30-40 美元之間，已與 11 月報價相去不遠。

隨著第四季面板跌幅逐步減緩、收斂，市場預期，將可望緩解面板廠營運面臨報價下跌的壓力，雖然獲利能力恐不及今年第二季高峰，但在價格持穩下，營運也將維持相對穩定，而助推面板跌勢收斂的兩大關鍵，包含品牌廠採購、面板廠產能調配。

產業人士表示，第二季電視品牌廠面臨來自面板高漲壓力，嚴重侵蝕獲利能力，在營運考量下，策略性擴大中大尺寸電視面板採購量或調整新品售價因應，而此舉也導致第三季中小尺寸面板需求量急凍，連帶價格大幅回落。

隨著中小尺寸面板大舉修正，品牌廠重新看見利潤空間，加上先前採購的庫存逐步降低，在庫存回補、營利考量下，產業人士說，9 月下旬部分品牌廠就計畫再調整採購策略，恢復採購中小尺寸面板。

此外，從面板廠觀察，產業人士指出，隨著第三季中小尺寸電視面板需求降溫後，部分面板廠也立即調整產能轉作生產價格波動較低的筆電、顯示器等 IT 面板，隨著產能調整到位，也讓中小尺寸面板供給減少，抑制價格進一步滑落。