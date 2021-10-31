〈觀察〉面板廠力抗電視跌價 上游廠商壓力可望減緩

電視面板下半年雪崩式下跌，但觀察面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 因第三季持續降低電視面板營收比重，擴大布局 IT 等高值產品，財報雙雙報喜，由於上游偏光板、驅動 IC 等廠商營運與面板廠連動度高，因此相關廠商第三季獲利壓力也可望減緩。

面板廠過去多以電視面板為主要出貨動能，因其單位面積較大，可望拉升整體產能利用率，但隨著近年電視市場逐漸飽和，加上同業競爭，也迫使不以產能為競爭的台廠友達、群創，開始轉攻高階電視面板或將部份產能轉生產 IT 面板。

友達目前就是三星高階電視面板主要供應商，由於高階產品也是品牌廠近年重點布局領域，因此價格受主流 32、43 吋面板跌價影響程度有限。

此外，觀察友達、群創第三季電視面板營收比重，也各自降至 22%、33%，分別較第二季下滑 4 個百分點、6 個百分點，也凸顯面板廠轉往高階、IT 面板布局策略效益逐步浮現。

隨著面板廠營運報喜，也緩解市場對面板上游偏光板、驅動 IC 廠商營運擔憂，產業人士指出，第三季電視面板跌價確實對面板廠營運有一定影響，但在高階產品支撐下，衝擊較以往減緩，而台偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 等過去就積極提升高階產品比重，預期營運受電視面板跌價影響將比面板廠更低。

據悉，台偏光板廠電視營收占比均已降至五成以下，且持續降低，以明基材為例，因產能相對有限，策略上就以高階產品為重，近年也持續擴大布局非偏光事業，誠美材則同樣著重台灣四條產線，同時開發 MiniLED 補償膜材料、OLED 偏光板、柔膚膜等產品。

展望第四季，產業人士說，偏光板上游材料補償膜等經過第三季歲修、調整後，目前產能均已恢復正常，預期本季偏光板供需將更加穩定。

明基材上周也公布第三季財報，雖然營收受面板供應鏈庫存調整影響下滑，但在高值策略、非偏光事業貢獻下，單季毛利率首度衝破 20% 大關，達 20.5% 寫新高，每股純益 0.83 元，累計前三季每股賺 2.21 元。