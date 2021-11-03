友達看旺零售、工控需求 Q4面板出貨雙位數成長

面板大廠友達 (2409-TW) 轉型力抗電視面板跌價壓力，展望本季，顯示策略事業群資深副總經理陳建斌指出，疫後時代各國政府逐步擴大基礎建設投資，將有助帶動零售、工控需求回溫，友達第三季相關面板出貨季增雙位數，預期第四季也可望保持相同水準。

陳建斌表示，友達近年持續強攻非消費性產品，觀察近期各國政府政策補貼，也已從疫情時針對個人家戶補貼，轉往基礎建設投資，在商業活動、工業投資熱絡下，也明顯感受零售、工控等面板需求動能強勁。

消費產品方面，陳建斌指出，第三季因塞港導致品牌客戶對傳統旺季備貨保守，加上中小尺寸產品因毛利、單價無法負荷較高運費，導致價格出現較大修正，不過友達專注發展大尺寸、高刷新率、8K 無邊框等產品，下半年仍維持強勁動能，85 吋電視第三季出貨保持年增雙位數，第四季也維持不錯需求。

IT 應用方面，陳建斌說，教育筆電受學生返校上學 (Back To School)，第三季出現修正，但企業政府恢復採購需求，帶動商用市場回溫，加上 LTPS 低功耗面板逐步成為電競筆電標配，整體需求仍居高不下，桌上型顯示器同樣在數位轉型、混合 (Hybrid) 工作模式下保持年增雙位數成長。

另一方面，友達也強化與工業電腦廠凌華 (6166-TW) 合作，雙方首度舉辦邊緣可視化應用論壇，希望藉由創造生態圈夥伴互補、合作、共創的機會，搶攻智慧交通、智慧醫療、智慧企業、智慧製造等四大垂直領域商機。