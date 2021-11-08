華為子公司變更公司登記 x86業務出售最後一步

周一 (8 日) 陸媒報導指出，根據中國的工商登記顯示，華為控股的超聚變數字技術有限公司股東已變更為河南超聚能，代表之前傳聞華為的 x86 伺服器業務出售已有實質進展。

第一財經獨家取得消息指出，華為的 x86 伺服器業務的買家將由產業基金、海外主權基金、網科集團，以及銀行等多方社會資金所組成。

消息人士指出，這是工商變更登記只是完成第一步，後續其他投資方將陸續完成工商變更。

超聚變數字技術有限公司於今年 9 月 13 日成立，註冊地址在河南自貿試驗區鄭州片區，註冊資本額達人民幣 7.27 億元。當時該公司由華為 100% 持股。

而該公司營運範圍包含電腦資訊系統安全專用產品銷售、資訊系統整合服務、人工智慧雙創服務平台、大數據服務等。其中積體電路設計、人工智慧通用應用系統等最受外界關注。

而華為當時成立「超聚變」業內猜測華為在針對企業、產業等領域的資訊安全、大數據、人工智慧等業務方面進行強化，又推測稱這是華為在對於物聯網數位化進行的龐大佈局。

華為出售 x86 業務與出售榮耀時相同，都是找官股、民營機構共同持股，或是成立一檔基金來控股。

去年底榮耀出售時是由「深圳智信新」接手，而該公司主要是由深圳智慧城市集團與 30 多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立。而深圳智慧城市集團是由深圳市國資委 100% 控股的企業。

