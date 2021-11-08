〈陸港盤後〉鋰電池、環保概念撐盤 上證小漲0.2%

周一 (8 日)A 股三大指數開平後走勢震盪，盤面上鋰電池、環保類股走勢較強，刺激上證一度上攻 3500 點，但金融、半導體及醫藥股回檔，導致上證再度回到 3500 點之下震盪。

三大指數今日呈現狹幅震盪，上漲類股數量多於收黑者。而成交量能維持在破兆人民幣的水準，達人民幣 1.04 兆元，日減一成，已連續 12 個交易日破兆。

港股方面，美股走揚，A 股則保持在平盤之上整理，但港股開盤仍開低，之後保持在低檔震盪一路到終場。科技、生技類股跌幅較重，限制大盤走勢。

分析指出本周港股市值排名第一的騰訊 (700-HK) 將公布財報，打響網科股的第一槍，市場認為網科類股在政策的重重監管之下，營運成長幅度可能急降。

此外，中資地產開發商的債務問題仍影響著投資氛圍，因此港股恐維持低檔弱勢整理的格局。如果 50 天線壓力線遲遲未能突破並守穩，港股後勢恐將是尋求底部支撐的格局，短線應留意港指 24600 點能不能出現有效支撐。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.2%，報 3498.63 點；科創 50 指數小漲 0.29%，報 1400.8 點；深證成指上揚 0.32%，報 14508.86 點；創業板指上漲 0.82%，報 3380.29 點。

恒生指數下滑 0.43%，報 24763.77 點、恒生科技指數下挫 1.32%，報 6193.98 點。

北向資金進出方面，周一北向資金賣超人民幣 10.03 億元，其中滬股通買超人民幣 7.7 億元，深股通賣超人民幣 17.73 億元。

法人觀點

華安證券認為，11 月指數上下來回震盪仍是主要方向，目前這個過渡期將延續至明年初。第四季 A 股市場向下波動的特性越來越明顯，指數熱門題材輪動頻繁，但主要還是由新能源為核心持續扮演領頭羊角色，而上漲價帶來的通膨預期推升下，消費類股也將出現反彈。現階段中國經濟將漸漸承受到下滑壓力，而明年第一季將是壓力最大的時刻。

