聯準會啟縮減購債 美股創新高

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國聯準會如期宣布開啟縮減購債規模，即便製造業經濟數據出現放緩，然而企業財報亮眼，且 10 月份新增非農就業人數超過預期，美國四大指數創新高，美股大型股上漲 2.0%、小型股則上漲 6.1%；

2. 歐洲央行總裁再次強調明年升息機率低，英國央行則意外宣布利率不變，且率先批准使用新冠口服藥物，歐股上漲 2.6%。

新興市場

1. 中國製造業數據分歧（官方 10 月製造業採購經理人連續第二個月處於萎縮，財新製造業指數則回升），加上地產商違約疑慮與房屋稅擴大實施打擊股市信心，中國股市下跌 2.2%；

2. 印度 10 月份製造業採購經理人指數走高至 55.9，服務業也同樣上升至 58.4，同時，印度企業財報報喜，推升印度股市上漲 1.3%。

債券市場

1. 聯準會如預期宣布縮減購債，歐洲與英國央行表態則較市場鴿派，緩解債券市場壓力，美國 10 年期公債殖利率回落至 1.47%，全球政府債券價格上漲 0.7%；

2. 全球高收益債和新興市場債雖受惠於公債殖利率回落，但效果部分被利差擴大抵銷，指數價格分別上漲 0.2%、0.7%。

原物料、匯率

1. OPEC + 不甩其他國家喊話，決議維持原訂 40 萬桶 / 日的增產計畫，美國可能釋出戰略石油，同時伊朗同意重啟核談判，原油價格下跌 1.7%（以布蘭特原油為例）；

2. 歐洲與英國央行的態度，使黃金價格回升至 1,818.36 美元 / 盎司，單週上漲 2.0%。

資料來源: Bloomberg，2021/11/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/5）

資料來源: Bloomberg，2021/11/8（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/11/5）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會正式縮減購債，但升息還很遙遠

聯準會正式將每月購債金額減少 150 億美元，聯準會主席鮑爾持續強調縮減購債不等於升息、離充分就業目標還有很遙遠的距離，預期在影子利率上升至聯邦基金利率附近前，聯準會都不會開始升息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。實質利率採影子利率減消費者物價年增率。

2. 貿易復甦，全球經濟持續轉佳

疫情影響消退，東南亞國家製造業採購經理人指數普遍好轉，本就熱絡的美國與歐洲製造業採購經理人指數也都維持於榮枯分水嶺之上，全球經濟前景樂觀。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。

3. 英國央行大轉彎，意外按兵不動

債券市場押注主要央行將更快轉向鴿派，然而，經濟成長因全球供應鏈緊繃和能源價格飆升等原因而受到阻礙，本次英國央行意外維持利率不變，打臉債券市場過度悲觀的預期。也顯示主要央行在確保經濟恢復前，寧願保持較謹慎的態度。

資料來源：Bloomberg、BoE，「鉅亨買基金」整理，2021/11/05。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/11/4。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00