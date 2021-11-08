〈台經院看明年經濟〉明年貿易和金融面 面臨四個挑戰

台灣經濟研究院今 (8) 日發布我國明年經濟成長率 (GDP) 預測值，仍可達 4.1%，不過，台經院也提到明年經濟將面臨多個挑戰，包括國際通膨壓力高漲、主要央行貨幣政策正常化、美中關係新變局，以及全球供應鏈重新布局等，均會影響國內貿易和金融面。

台經院指出，今年國內許多產業受惠於國際價格上漲，下游廠商積極回補庫存帶動出口表現，不過，進入 2022 年後，若需求無法進一步回升消化庫存，廠商將面對成本上漲壓力，加上下游需求恢復程度不一，未必能進行適當的價格轉嫁，此恐影響廠商出口競爭力和表現。

而物價上漲不只影響出口，也牽動台灣內部通膨數據，貨幣政策正常化甚至緊縮都可能加速進行，進而引發金融和房地產市場的震盪。

另一方面，美歐日中四大央行在今明年間資產由 20 兆美元增至 30 兆美元，再透過衍生交易將影響外溢至全球金融市場，一旦美、歐兩大央行減少購債，甚至提前由正常化走向升息緊縮，金融市場勢必產生大幅震盪，將波及台灣雙率走向，並對金融產業產生影響。

同時，台灣正積極尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，明年也將著手展開各項籌備工作，美中貿易情勢的變化是否影響台灣加入的進程，也將是未來觀察重點。

還須留意，全球供應鏈的重新布局對台灣的可能影響，台經院提醒，美國要求台商赴美生產，日本和歐洲也都採取積極措施，吸引台廠建立當地生產基地，明年疫情後這些舉措勢將加速，未來台廠本地投資是否產生替代效果，有待觀察。