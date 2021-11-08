〈台經院看明年經濟〉估我GDP仍將保4 民間消費強彈支撐成長動能

台灣經濟研究院今 (8) 日發布明年經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 4.1%，較今年更新後的預測值 6.10% 減少 2.0 個百分點，台經院院長張建一指出，明年經濟成長主要仰賴民間消費支撐，出口和民間投資雖維持強勁，但受比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度料將下滑。

張建一說明，受疫情影響，國內經濟今年呈現內外有別的局面，隨著全球疫苗覆蓋率提升，疫情對經濟影響式微，國內科技應用產品和傳產貨品需求依舊暢旺，而內需服務業業績逐月恢復。

就內需來看，台經院預估，隨著疫情趨緩且今年比較基期偏低，可望帶動民間消費強勁反彈，預測明年民間消費成長率為 5.03%，年增 4.71 個百分點。

固定資本形成方面，在今年的高比較基期下，明年固定資本形成成長率為 3.39%，年減 6.82 個百分點，其中，民間投資成長率 3.10%，年減 9.66 個百分點。

外需方面，台經院認為，隨著相關供應鏈陸續調漲價格，有利支撐明年出口表現，不過，根據 IMF 預估，明年全球貿易成長年增率將由今年的 9.7% 下滑至 6.7%，因此，預測明年輸出與輸入成長率分別為 4.65%、4.79%，年減 12.33、12.53 個百分點。

物價方面，台經院預料，今年以來強勁的商品消費需求恐難以持續下去，加上供應端干擾因素可望逐漸改善，國內的通膨將維持溫和成長，預測明年 CPI 成長率為 1.52%。

不過，台經院也提到，近期已開發經濟體貨幣政策開始轉向，財政紓困效果逐漸消退，新興經濟體面臨壓力，國際主要預測機構皆認為明年全球經貿成長速度較今年放緩，金融市場不確定性增加。