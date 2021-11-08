騰訊本周公布財報 花旗先降目標價

本周三 (10 日) 港股市值排名第一的騰訊 (700-HK) 將公布第三季季報，而在季報公布前花旗開槍調降騰訊目標價，從每股 689 港元調至 673 港元，主要看衰廣告業務發展。

騰訊今日開盤即開低，並保持在低檔震盪走勢，跌幅高於恒指，但與恒科技跌幅相當，截至下午 15:00 騰訊股價下滑 1.7%。

花旗預估騰訊第三季收入為人民幣 1375 億元，年增率 9.6%，非國際會計準則純益達人民幣 315 億元。在遊戲、通訊與社交、廣告及金融科技四大事業群展望上，花旗預期遊戲業務營收年增 11%，達人民幣 436 億元。

通信及社交方面，營收年增 3.7%，達人民幣 294 億元。網路廣告營收則是年減 0.4%，達人民幣 213 億元，當中媒體廣告年減 6.1%，達人民幣 33.8 億元，社交及其他廣告則是年增 0.7%，達人民幣 179 億元，同時考量到中國推動教育「雙減」政策，導致教育產業將削減廣告預算，影響網路廣告收入。最後金融科技營收則是年增 24%，達人民幣 331 億元。

雖然花旗調降對騰訊 2022 至 2023 年的純益預測，同時，也將目標價由每股 689 港元下調至 673 港元，但評等維持「買進」，且花旗認為騰訊長久以來的用戶群、具彈性的微信生態系統、物聯網技術、審慎的管理風格和執行記錄將為產業成長減緩後提供可觀的報酬。

(圖片: AFP)

此外，里昂也發表騰訊第三季業績報告，里昂認為第三季營收年增將下滑至 17%。同時因為去年的高基期，加上受限於政府監管風波，導致宣傳活動減少，及缺乏新暢銷遊戲推出，預估手遊收入年增只有 7.8%。

至於廣告收入方面，里昂預計將受到監管法規和總體經濟成長下滑的影響，年增率只有 15%。里昂表示因為廣告監管法規生效後點擊率下降、教育機構減少廣告需求、中國「個人信息保護法」11 月生效、新冠疫情爆發加上旅遊限制之下，都使廣告收入前景黯淡。

不過與花旗相同的是里昂重申騰訊的「買進」評等，目標價則是每股 780 港元。

