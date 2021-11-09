佳兆業取消投資人會議 違約無實質進展

爆發違約的中國地產開發商佳兆業 (1638-HK) 周一 (8 日) 晚間宣布原定於周三 (10 日) 召開的投資人代表見面會取消，主要是基於新冠疫情帶來的公共安全考量，希望投資人不要前往佳兆業辦公場所聚集。

爆發違約的佳兆業被喻為比恒大集團 (3333-HK) 還大的炸彈，其上周五 (5 日) 意外宣布停牌，主要因為出現理財商品出現違約。佳兆業理財產品錦恒財富到期未付款給投資人，金額逾人民幣 3 億元，導致投資人到辦公場所抗議。目前佳兆業的理財產品總金額約人民幣 127 億元。

此外，佳兆業有 4 億美元債於 12 月 7 日到期，還有 27.05 億美元債將於明年陸續到期。而佳兆業的離岸債務高於恒大以外的任何中國開發商，所以一旦爆發違約，外界認為影響力將超過恒大。

針對理財商品違約，佳兆業集團表示，正採取多項措施解決財務週轉問題。公司會廣泛徵求投資人意見，拿出更為可行的給付方案，包含加速深圳、上海等地優質資產處份、抵押資產、及加速出售地產項目等，並將回收資金用於履約。

佳兆業試圖安撫投資人信心，強調集團總體資產價值大於負債，擁有足夠可供處理的資產因應目前困境。

另一方面，中國接二連三地產商出現各種違約事件，再加上房地產稅的實施，中國國務院召開座談會研究中國房市的情況，並召集萬科、佳兆業等等一眾中國地產業者、深圳房協，及多家金融機構共同參與。座談會主題包括中國房市形勢、目前面臨的風險，及房地產稅的看法等。

