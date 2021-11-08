【台股龍捲風】航海王、鋼鐵人回來了 苦了中小型電子 上週賣掉的股票全面回檔 飆股即將誕生?

歷經數周的困難協商，美國眾議院上周通過約 1.2 兆美元的基礎建設支出案，為史上最大規模，將用於公路、橋樑、公共運輸等，帶動台股鋼鐵族群出現強勁反彈，而航運股也在財報效應下出現大漲，行情就是擺明要讓大家都有錢賺，航運、鋼鐵全面反彈，套牢族都有機會，而聯發科傳出 11 月正式調漲晶片價格，4G 漲幅最多達 15%，優於外資預估，激勵股價勁揚逾 4%，最高來到 983 元，續勢挑戰千元大關，卻無法帶動所有 IC 設計，車用電子多檔更是逆勢下跌，很多人看到大漲格局，反而沒賺到錢，問題到底出在哪?

今天加權在日 KD 持續黃金交叉下，上週越過筆者所說的反壓，今天持續大漲，但很多中小型個股卻明顯漲不動，主因加權和 OTC 指標不同步，目前 OTC 持續日 KD 死亡交叉！所以中小型個股賣壓重！

外資買超 67.5 億元，投信買超 5.13 億元，自營商買超 13.26 億元，法人買超加大！週五大漲，今日續漲，但很多人手中中小型個股卻大跌? 問題在哪? 永誠投顧徐照興分析師表示，目前美股道瓊、NASDAQ 、費半週 KD 已出現黃金交叉，已是「波段多」，短線不斷創歷史高，即便漲多會有回檔，但震盪後還是要站在買方！先前請大家留意 TESLA 走勢，在不斷創歷史高後，開始震盪，我們請大家賣掉的【車用】也連續幾天下跌！週五取而代之的是波音，今天也直接反映在航空股上，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/jFyddaaWPAA

貨櫃航運：長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 、萬海 (2615-TW)3 檔與大盤持續同步上攻，台驊投 (2636-TW) 也漲，其中長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 今日帶量，並站上季線位置，未來須讓季線翻揚往上，這樣反彈幅度就能延續，恭喜手中有低成本航運股的各位，套牢在船上的水手們辛苦了！！期待大家能趕快解套，共襄盛舉本波行情！有需要幫忙的人可來我 TG：https://t.me/imoney168

過去一再強調矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW ) 、愛普 (6531-TW )、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW ) 等，這族群就是台積電漲價直接受惠股，很明顯上周五請大家多等一天看籌碼，今天就是成功的避開智原 (3035-TW ) 的跌停，這幾天需持續鎖定投信籌碼的變化！

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

電池股的美琪瑪 (4721-TW) 、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 先前請大家獲利先出，今三雄續跌，漂亮的買進點還沒到，仍是還不接回！接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 上周全出後，今最低跌到 140 後留下影線，觀察今晚投信籌碼再說！接者就是印證「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，續跌，其中強茂 (2481-TW) 更是快要跌停，又是一次成功避開回檔的模式！

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：宏達電 (2498-TW 漲停)、威盛 (2388-TW 漲停)、位速 (3508-TW 漲停)、鈺創 (5351-TW 大漲)、揚明光 (3504-TW 拉尾盤) 、中光電 (5371-TW) 平盤附近震盪！這族權還是強，相關概念股，放在 FB。

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而有來拿「低軌衛星」資料的人，上週就是媒體爭相報導的重點股: 表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 152 元了，其他的公準 (3178-TW)、台揚 (2314-TW)、昇貿 (3305-TW)、騰輝 (6672-TW) 翰荃 (8103-TW)、康舒 (6282-TW)、系統電 (5309-TW)、啟碁 (6285-TW)、仲琦 (2419-TW)、金寶 (2312-TW)，雖震盪但持續看好，另 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會！

而近期隨者 5G、TESLA、元宇宙等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，本週不妨留意【網通概念股】，周末假日，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 或及 G 中！有需要的好友在自行加入即可！

今日指數大漲 118 點，內資股很多都已先飆過一輪了，恭喜所有讀者了，這裡操作漲多的千萬不要去追，因為有新主流，開始鎖定【全新飆股】

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