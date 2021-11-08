蘋果拉貨升溫 玉晶光10月營收19.66億元 創同期新高

蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機拉貨動能強勁，光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)) 今 (8) 日公布 10 月營收為 19.66 億元，創歷年同期新高，月減 11.57%，年增 18.87%。玉晶光前 10 月營收 129.81 億元，年增 2.83%。

手機光學鏡頭產品外，玉晶光也積極多元化布局，包括車載、AR/VR 鏡片開發，玉晶光目前已出貨 VR 產品，並進一步布局供應國際品牌新產品。

玉晶光以 4500 萬美元投資廈門茂晶光電，已獲投審會核准，茂晶光電參與廈門產權交易中心資產轉讓公開競價，取得營運所需不動產，地點位在廈門市翔安區，子公司取得該廠房，主要是因應客戶未來新應用產品需求，最快 2022 年底量產。

外資看好，玉晶光今 (2021) 年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提高，且高階鏡頭比重增加，2022 年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求也同步增加，看好將成未來成長動能。

大立光 (3008-TW) 10 月營收也升溫，達 42.03 億元，月增 0.74%，年減 18.26%，為 9 個月來新高，累計前 10 月營收 381.13 億元，年減 16.77%，大立光 11 月出貨估持平 10 月，市場看好大立光第四季營收將是今年最佳一季。