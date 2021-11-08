南茂Q3 EPS 1.93元衝次高 前三季大賺逾半股本

封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (8) 日公布第三季財報，受惠產能稼動率維持高檔，第三季稅後純益 13.99 億元，年增 231%，每股稅後純益 1.93 元，創下歷史次高，若以本業來看，則改寫歷史新高，累計前三季已達 5.01 元，不僅大賺超過半個股本，也已超過去年全年的 3.25 元。

南茂第三季營收 71.61 億元，季增 2.56%，年增 25.94%，毛利率 27.34%，季減 0.82 個百分點，年增 8.07 個百分點，營益率 21.33%，季減 0.72 個百分點，年增 8.71 個百分點，稅後純益 13.99 億元，季增 8.96%，年增 231%，每股稅後純益 1.93 元。

南茂前三季營收 206.09 億元，年增 23.4%，毛利率 26.62%，年增 5.72 個百分點，營益率 20.51%，年增 6.07 個百分點，稅後純益 36.42 億元，年增 117%，每股稅後純益 5.01 元。

南茂第三季受惠消費市場復甦，各產品線均維持成長態勢，且記憶體成長動能優於驅動 IC，推升整體營收續創新高，也已在 7 月再度調漲記憶體封測價格，預期整體封測代工均價將持續提升。