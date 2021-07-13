玉晶光7/29除息 將發出11.19億元現金

蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 告別淡季、新品開始出貨，公司今 (13) 日公布，現金股利 9.99 元將在 7 月 29 日除息，預計發出 11.19 億元現金，是玉晶光掛牌以來發出最高額的現金股利。

玉晶光現金股利預計將在 8 月 26 日發放，大立光 (3008-TW) 股利則達每股 91.5 元，但尚未確定除息日期。

玉晶光第二季屬於市場淡季，不過 6 月開始出貨主力客戶，推升營收躍升到 11.35 億元，創歷史同期新高，月增 55.06%，年增 2.33%，第二季營收 25.39 億元，季減 1%，年減 17.84%，累計上半年營收 51.02 億元，年減 11.54%。

玉晶光產品生產良率已獲控制，隨著市場需求放大，有助獲利成長，目前玉晶光目標是提高在主要客戶市占率，及擴大主要客戶鏡頭採購量。美系外資則看好，玉晶光將受惠新 iPhone 系列產品上市、主鏡頭訂單市占提升與遠距商機等因素，第三季營收估將季增 108%，營運動能可望更勝大立光，重申「買進」評等，目標價由 507 元調高至 680 元。

玉晶光第一季稅後純益 2.8 億元，季減 72%，年減 45.31%，每股純益 2.5 元。