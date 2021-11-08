〈台幣〉終止連3貶收27.842元 量能急凍觀望鮑爾談話

新台幣兌美元匯率今 (8) 日早盤一度貶破 27.9 元關卡，但出口商積極拋匯，加上台股午盤後漲勢逐漸拉大，外資偏向匯入，帶動匯價轉升，終止連 3 貶，終場收在 27.842 元，升值 4 分，高低震盪將近 1 角，由於市場觀望美國聯準會主席鮑爾稍晚的談話，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 10.38 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 27.9 元開出後，一度貶至 27.92 元，隨即引起出口商一陣拋匯潮，推升匯價回到 27.8 字頭，外資也轉為匯入，使得台幣盤中最高升至 27.824 元，升值 5.8 分。

不過，鮑爾將出席聯準會與歐洲央行、加拿大央行共同舉辦的多樣性大會，市場關注鮑爾談話內容是否透露對升息的看法，部分外資抱持觀望，匯入力道有限，新台幣匯價終場以 27.842 元作收，升值 4 分，台北外匯市場成交值縮至 6.74 億美元，元太外匯市場成交值 3.64 億美元。

根據央行統計，美元指數小跌 0.08%，新加坡幣升值 0.21%，韓元與日圓均升值 0.18%，新台幣升值 0.14%，人民幣也有 0.05% 的升幅，歐元則在平盤整理。