紐約Fed調查：美消費者未來1年通膨預期升至5.7% 再攀新高

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 最新調查顯示，美國消費者對未來 1 年的通膨預期攀升至 5.7%，再度創下紀錄新高。

周一 (8 日) 公布調查指出，10 月美國消費者對未來 12 個月的通膨預估值中位數升至 5.7%，前值為 5.3%，未來 3 年的通膨預估值中位數則持平於 4.2%，兩者均為 2013 年 Fed 啟動調查以來最高水平。

黑線：未來 1 年通膨預估值中位數，紅線：未來 3 年通膨預估值中位數 (圖：Bloomberg)

紐約 Fed 表示，消費者對短期和中期通膨預估的不確定性有所增加，美國消費者預計，未來 1 年房租和食品等價格將快速上揚，對食品和天然氣價格的漲幅預期均高於 9%，租金估漲 10.1%，創下歷史新高，這些項目在家庭支出當中佔據很大比重，且不容易被取代。

此外，消費者對未來 1 年的家庭財務狀況也不太樂觀，未來 3 個月無法償還最低債務的平均感知率增加 1.3 個百分點，至 11.2%，為 2020 年 5 月以來最高。

Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 在很大程度上將通膨勁揚歸咎於疫情導致的供應鏈瓶頸和需求面因素，儘管一再強調通膨上漲為暫時情況，鮑爾上周在利率政策會議坦承，通膨壓力可能要到明年下半年才會緩解。

發表言論之際，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 表決同意自本月稍晚啟動縮減購債 (Taper)，將每月購買的長期公債和不動產抵押貸款證券(MBS) 分別縮減 100 億美元和 50 億美元。

鮑爾強調，決策者將等待供應鏈瓶頸疏通、通膨壓力緩解後才會升息，Fed 將耐心等待，不得已需要政策回應時也不會猶豫。

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