散熱廠10月營收 雙鴻12.05億元登同期高 力致寫次高

散熱廠因中國限電、提前放十一長假，10 月營收較前一月下滑，雙鴻 (3324-TW) 營收 12.05 億元，月減 7.2%、年增 4.55%，仍寫同期高；力致 (3483-TW) 營收 7.46 億元，月減 9.81%、年增 43.86%，則創歷史次高。

雙鴻受惠電競、伺服器需求延續，加上美系筆電新品陸續出貨前 10 月營收 112.6 億元，續攀新高，年增 15.88%，預計第四季營收將與第三季相當。

獲利方面，雙鴻指出，隨著銅價趨緩，且新品已反映原物料成本，自第三季底開始，毛利率已見回升，不過在人工成本增加下，第四季毛利率要回到去年同期 20% 水準還要努力。

雙鴻車用散熱系統模組自第四季開始小量出貨，不過營收比重仍相對小，預期隨著客戶積極擴展電動車領域，2023 年車用營收貢獻將顯著擴大，加上基期低，營收將呈倍數增加。

力致 10 月營收 7.46 億元，月減 9.81%、年增 43.86%；累計前 10 月營收 61.2 億元，年增 29.12%。

力致表示， 年進入產業旺季，商用筆電拉貨動能持續強勁，加上調整產品組合、向客戶反映原物料成本，預期下半年獲利有望改善。