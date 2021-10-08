散熱廠9月營收報捷 雙鴻、健策創次高 超眾寫新猷

散熱廠受惠伺服器、筆電等需求延續，9 月營收報捷，雙鴻 (3324-TW) 單月營收達 12.99 億元、健策 (3653-TW)7.74 億元，雙創歷史次高；尼得科超眾 (6230-TW) 則首度突破 10 億元大關，來到 10.04 億元創新高；奇鋐 (3017-TW) 則以 40.2 億元，寫同期高。

雙鴻受惠美系筆電新品開始出貨、伺服器需求強勁，9 月營收 12.99 億元，月增 2.63%、年增 7.74%；第三季營收 36.49 億元，季增 21.92%、年增 8.54%；累計前 9 月營收 100.55 億元，年增 17.41%，單季、累計營收續寫新猷。

展望第四季，雙鴻表示，除了美系筆電小幅拉貨外，伺服器、VGA、電競等需求維持高檔，且車用開始小量貢獻營收，營運不看淡，法人預期，第四季營收與第三季相當。

健策則在 LED 導線架、均熱片等訂單需求熱絡下，車用散熱產品逐步放量，推升 9 月營收至 7.74 億元，月增 1.06%、年增 35.44%；第三季營收 23.23 億元，季增 7.1%、年增 38.94%；累計前 9 月營收 63.45 元，年增 23.63%。

健策主要產品包括晶片散熱片、LED 導線架、中央處理器扣件機構產品、電動車水冷式散熱模組等，預期下半年客戶拉貨持續強勁，且搭上電動車趨勢，其車用水冷散熱模組營收貢獻有望逐步擴大。

尼得科超眾 9 月營收 10.04 億元，月增 9.76%、年增 9.26%；第三季營收 28.48 億元，季增 22.18%、年增 16.77%；累計前 9 月營收 76.52 億元，年增 18.73%，9 月、單季、前三季營收均創新猷。

超眾看好下半年各產品需求不錯，訂單能見度也有三個月，另外網通、伺服器、商用筆電、電競等動能將延續至明年，營收表現樂觀看待，此外，越南廠第一期工程已完工、投產，明年營收貢獻將放大。

奇鋐 9 月營收 40.2 億元，月增 2.77%、年增 15.46%；第三季營收 117.72 億元，季減 7.66%、年增 17.16%，寫歷史次高；累計前 9 月營收 351.2 億元，年增 20.52%。

泰碩 4.37 億元，月增 6.41%、年減 4.87%；第三季營收 12.78 億元，季增 2.73%、年減 0.7%；累計前 9 月營收 36.61 億元，年減 7.62%。