與 UNI 和 GTC 對比，ENS 的空投分配爲何如此追求去中心化？

ENS 是一個構建基於區塊鏈的身份系統的雛形，對於它來說「去中心化」程度即決定了它的天花板有多高。

撰文：潘致雄

作爲以太坊生態中最接近去中心化身份（DID）形態的底層基礎協議，以太坊域名系統（ENS）可能是爲數不多的可以與 Uniswap 或 Gitcoin 相提並論的創新型項目，而更值一提的是，由於早期選擇了訂閱收費制，所以在沒有獲得風險投資的支持下，持續運營至今。

而且這三個項目的也有比較類似的特質，比如：

已運行超過 3 年的時間，且早期並未推出代幣；

代幣的作用以協議自身的治理爲主，且均支持代理人的治理模式；

與以太坊基金會都有很深的淵源，也是以太坊生態核心的一部分；

協議相對比較底層，有顯著的可組合性優勢：Uniswap 解決了資產流動性問題、Gitcoin 解決了公共物品資助難題、ENS 爲用戶提供了去中心化域名和身份。

另外，這三者都考慮了協議本身的「去中心化」，所以都採取了空投機制，爲協議的早期用戶免費發放治理代幣，而且這三個項目都把超過 60% 的代幣總量分配給了社區、早期用戶、貢獻者或者協議的財庫（DAO）。雖然去中心化程度比不上 Yearn （YFI）這些採用完全公平分發的 DeFi 協議，但是這三個協議還算是相對比較公平的了，其中 ENS 更是因爲沒有拿過 VC 的投資，不會給任何僅提供資金支持的機構分發代幣。

橫向對比

整體來看，這三個協議中，ENS 是運營維護時間最久且相對更去中心化的協議，用戶基數也很大，不過由於這三者屬於三條完全不同的賽道，所以他們之間的財務情況無法進行直接的對比。

從時間線的角度來看，可以發現 ENS 是其中最早上線主網、最晚推出代幣的協議，其中經歷了超過 4 年的時間。相比之下 Uniswap 就顯得有點着急了，或許是因爲被 Sushiswap 逼的不得不進行反擊行爲，否則他們可能還會更晚推出治理代幣。

用早期用戶數來看，雖然 ENS 的用戶數僅爲 Uniswap 的一半左右，但也可以算是以太坊生態中用戶數最多的協議之一了。而 Gitcoin 因爲主要針對的是開發者等羣體，所以用戶規模上肯定不如以上兩者。

另一方面是如何長期維護協議的迭代和更新，這三者都可以靠財庫中大量的原生代幣，支持協議的開發和運營活動。除此之外，Uniswap 還可以依賴於潛在的交易抽成（目前尚未啓用），Gitcoin 可以依賴於社區的捐贈抽成獲得額外的收入，而 ENS 因爲採取了年度訂閱制，所以他們在以太坊基金會孵化的不久後就憑藉這些收入，成爲一家獨立運營的機構。

代幣分配對比

Uniswap

UNI 的代幣總量爲 10 億個，4 年解鎖完後，將以每年 2% 的速度通脹。初期的分配方式爲：

60% 分配給 Uniswap 的社區和用戶（總量的 15% 進行了追溯空投，並進行過流動性挖礦）

21.266% 分配給員工，4 年解鎖

18.044% 分配給投資機構，4 年解鎖

0.69% 分配給顧問，4 年解鎖

具體細節 鏈接

Gitcoin

GTC 的總量爲 1 億個，初期的分配方式爲：

15% 追溯性空投

50% Gitcoin DAO，兩年線性解鎖

35% 現有的利益相關者，包括員工、投資者、合作伙伴等，兩年線性解鎖

具體細節 鏈接

ENS

ENS 的代幣總量爲 1 億個，初期的分配方式爲：

25% 空投至 .ETH 持有者

25% 分配給 ENS 的貢獻者

50% 分配給 DAO 的財庫

具體細節 鏈接

去中心化對 ENS 有多重要？

ENS 團隊在決定推出 ENS 代幣時，用過一句話來總結他們爲什麼要做這件事：

ENS 一直是一個屬於社區的開放性公共設施，ENS 的核心部分是去中心化和自運行的（比如，沒有人可以搶走另一個人的 ENS 名稱），但也有一些事情需要人爲介入裁決的。

也正因爲 ENS 是爲數不多的 Web3 協議棧中可以獲得持續收入的項目，所以他們有底氣不需要從投資機構處獲得任何資金上的支持，而這個特質又正好是一個去中心化的基礎設施組件特別難能可貴的地方。

不過這也不代表將代幣賣給 VC 就一定是最差的選擇，畢竟很多創新也是在他們的幫助下實現的，比如 Paradigm 和 Uniswap 一起設計的 V3 版本，顯著提高了 AMM 的資金效率。

但如果真的要對比的話，ENS 是一個比 Uniswap 更底層的公共設施，畢竟「交易」可以算是一個應用層的事情，而 ENS 是一個構建基於區塊鏈的身份系統的雛形，對於這樣的協議來說，「去中心化」程度即決定了它的天花板有多高。