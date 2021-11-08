元太遞延訂單出貨 10月營收22.06億元攀八年新高

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (8) 日公布 10 月營收，隨著揚州模組廠逐步復工、遞延訂單出貨帶動下，單月營收衝上 22.06 億元，月增 17.9%、年增 38.2%，創下 2013 年 12 月以來，近八年單月新高，累計前 10 月營收 150.89 億元，年增 18.8%。

展望本季，元太已擺脫揚州模組廠停工影響，且進入傳統旺季，電子書閱讀器、筆記本、貨架標籤、看板需求可望逐步增溫，加上進入黑白、彩色電子紙轉換期，預期電子紙市場規模將進一步放大。

元太日前也公告第三季財報，單季營收達 43.96 億元，季增 8.55 %、年減 1.24%，毛利率 42.4%，季增 1.48 個百分點、年減 5.78 個百分點，營益率 11.98%，季增 4.13 個百分點、年減 6.48 個百分點，但受揚州停工影響，稅後純益 12.26 億元，季減 11.9 %、年增 48.75 %，每股純益 1.07 元。

累計元太今年前三季營收達 128.82 億元、年增 16%，毛利率 44.51%，年減 1.2 個百分點，營益率 14.07%、年增 2.86 百分點，稅後純益 37.84 億元、年增 46.3%，每股純益 3.33 元。