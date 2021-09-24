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亞馬遜推三款全新電子書閱讀器 元太營運加溫

鉅亨網記者劉韋廷 台北
亞馬遜推三款全新電子書閱讀器，元太營運同步受惠。(圖:元太提供)
亞馬遜推三款全新電子書閱讀器，元太營運同步受惠。(圖:元太提供)
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元太電子紙電子書閱讀器亞馬遜Kindle

亞馬遜 (AMZA-US) 宣布推出三款全新 Kindle Paperwhite 電子書閱讀器，除螢幕進一步放大至 6.8 吋外，整體亮度也提升 10%，更首次推出支援無線充電的機種，市場預期，將帶動新一波換購商機，電子紙大廠元太 (8069-TW) 第四季營運也將受惠。

Kindle Paperwhite 是亞馬遜推出的電子書閱讀器，採用電子紙技術，元太為主要供應商，雖然亞馬遜原定在 9 月 28 日舉行新品發表會，不過疑似新品搶先曝光，因此，亞馬遜官方也順勢宣布發表三款全新電子書閱讀器。

亞馬遜將推出 Kindle Paperwhite、Paperwhite Signature Edition，以及鎖定兒童的 Paperwhite Kids，新款電子紙閱讀器螢幕將放大至 6.8 吋，翻頁速度提升 20%，並加入防水、USB-C 連接埠等設計，其中，Paperwhite Signature Edition 更首度導入無線充電設計，目前新品皆已開放預購，預計 10 月 27 日正式出貨。

展望下半年，元太看好，進入產業傳統旺季，旗下電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板等需求都可望逐步增溫，雖然 8 月中國揚州模組廠受疫情影響停工，但隨著疫情趨緩，當地模組廠本月底前可望全面恢復。

元太強調，隨著交通、物流逐步恢復，本月起將加緊出貨遞延成品，預期營收可望逐步回溫，未來也將持續開發彩色電子紙技術，力拚擴大電子紙市場規模。

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