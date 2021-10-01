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電子紙標籤模組出貨明年可望倍增 元太、振曜受惠

鉅亨網記者劉韋廷 台北
電子紙標籤模組出貨明年可望倍增，元太、振曜受惠。(圖:元太提供)
電子紙標籤模組出貨明年可望倍增，元太、振曜受惠。(圖:元太提供)
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元太振曜和鑫電子紙電子貨架標籤模組洛圖科技智慧零售

電子紙搭上全球環保商機，需求爆發性成長，根據市調機構洛圖科技 (RUNTO) 資料顯示，今年全球電子紙標籤模組出貨量可望突破 2 億片，年增 15.2%，明年在料況改善、新產能開出下，出貨將倍增至 4.07 億片，台廠元太 (8069-TW)、振曜 (6143-TW)、和鑫 (3049-TW) 等可望受惠。

洛圖科技統計，上半年全球電子紙標籤模組出貨量達 1.02 億片、年增 55.4%，下半年受上游晶片缺貨、疫情干擾等影響，出貨將年減 8.4%，僅達約 1 億片，全年可望出貨 2 億片、年增 15.2%。

展望明年，洛圖科技預期在產能、需求同步增長下，明年電子紙標籤模組出貨量將倍增至 4.07 億片，主因供應鏈持續擴大產能，估元太上游材料產能今年底將較去年擴增三倍，2025 年則十倍成長，模組方面，包含京東方、東方科脈 (DKE)、清越、合力泰、川奇 (元太)、奇新光電等明年也都將有新產能開出。

觀察應用場域，洛圖科技表示，今年全球電子紙標籤有高達 87% 使用在電子貨架標籤等智慧零售上，智慧辦公、智慧倉儲則各占 5%、3%，若以終端市場規模來看，今年全球電子紙規模估達 113 億美元，預期到 2025 年將上看 723 億美元，年複合增長率達 59%。

元太中國區總經理劉森華預期，未來電子紙技術發展趨勢將朝大尺寸、彩色化、柔性化等三方向發展，在教育市場，電子紙也兼具不傷眼效果，將迎來成長，貨架標籤在結合物聯網後，也將有倍數增長。

元太是目前全球電子紙主要供應商之一，因應未來電子紙材料、模組需求，近年加大投資力道，依時程規劃，元太第三條材料產線將在本季底投產、明年貢獻營收，剩餘產線也將視營運需求在明年後建置，和鑫近年也切入電子紙貨架標籤領域，提供觸控、貼膜服務，相關產品目前也已小量出貨。

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