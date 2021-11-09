史無前例！東芝最早2023年拆分成3家公司

週一 (8 日)《日經亞洲評論》晚間最新報導，東芝 (Toshiba)(6502-JP) 最早將於 2023 年拆分成三家公司，主要營運基礎設施、裝置和半導體儲存設備。

根據該報導指出，拆分後的三家公司都可能在未來某個時間點上市，此舉是東芝戰略的一部分，希望建立具有不同利潤結構和增長戰略的獨立公司，以提高股東價值。

這項拆分再上市計畫預料將納入東芝本週五公布的中期管理戰略。

東芝的業務範圍廣泛，許多產品都是日本的首家製造商，包括雷達 (1942 年)、電晶體電視與微波爐 (1959 年)、彩色影像電話 (1971 年)、日文字處理器 (1978 年)、筆記型電腦 (1986 年，亦為世界首家)、DVD (1995 年)、HD DVD (2005 年)。

該報導分析指出，曾是日本經濟成長主要的引擎，如此傑出的實體做出這樣的舉動是史無前例的。

東芝 2015 年以來因出現高達 16 億美元的會計造假案件，面臨下市和倒閉風險，之後陸續將家電、電視、個人電腦業務出售，而且東芝內已無消費性電子產品部門。

日本東芝 (Toshiba)(6502-JP) 9 月公布最新財報顯示，2021 財年 (至 2022 年 3 月) 第一季的營業利益報 145 億日圓 (去年同期報 126 億日圓虧損)，主要因為半導體產品熱賣，以及資料中心用途的硬碟 (HDD) 驅動裝置出貨也出現回溫，是近兩年來首度在第一季的合併財報出現盈餘。