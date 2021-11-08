英美全面解除兩國間旅遊境管 維珍航空CEO難掩興奮之情

英國維珍航空 (Virgin Atlantic) 的執行長魏斯 (Shai Weiss) 在接受《路透社》專訪時表示，美國重新開放英國旅客入境、這對聯繫兩國的全部航空公司而言都有帶來好處，尤其是維珍的主要飛航路線都橫跨大西洋，這對該公司而言就等同「世界」一般的具有重大意義。

魏斯指出，維珍如果沒有了大西洋，就稱不上是維珍；大西洋就是他們全部作為的市場中心。

維珍航空的創辦人是英國億萬富翁布蘭森 (Richard Branson)，布蘭森的維珍集團持有該航空的 51% 股份，而剩餘部分則由美國達美航空 (Delta) 所持有。

在 2020 年的時候，和 COVID-19 疫情有關的嚴格境管，對維珍航空的營運帶來重大衝擊，一度走到破產邊緣。疫情前的維珍航空，有 7 成營收都仰賴大西洋航線。

英美之間的境管措施在 11 月 8 日完全解除，美國方面允許完成疫苗接種的英國旅客入境該國。自 8 月以後，英國方面已經率先開放完成疫苗接種的美國公民入境，維珍航空也從中受惠。

魏斯表示，他對目前飛往美國的機票販售情況感到滿意，並且看好感恩節及聖誕節期間的強大搭機需求。