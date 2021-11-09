〈紐約匯市〉美元從15個月高點下滑 Fed官員談話和10月CPI數據受矚目 

美元對一籃子貨幣周一 (8 日) 從 15 個月高點下滑，投資人歡慶上周五強勁的非農數據後，把目光轉向本周多名聯準會 (Fed) 官員的談話，以及周三公布的 10 月消費者物價指數(CPI)。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，報 94.046，上周五一度觸及 15 個月高點。

美國聯準會 (Fed) 上周三宣布，本月開始將縮減量化寬鬆(QE)，高通膨是暫時的，會等待勞動力市場出現更進一步成長，才會升息。接著上周五公布 10 月非農就業意外強勁，為美國經濟活動第 4 季重啟動能注入強心針。

Fed 多名官員周一發表談話，副主席克拉里達 (Richard Clarida) 表示，明年可能達到升息條件，因就業成長可望延續，而通膨已經超過央行認為合適的水準。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則重申，他認為 Fed 明年需要升息兩次。

Fed 雖然將從 QE 退場，但是否開始緊縮銀根，下一個關鍵在周三的 10 月核心 CPI 報告。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，本周的焦點是通膨，在數據能為升息時間點提供一些線索之前，只會進行區間交易。

CIBC 資本市場北美外匯策略部門主管 Bipan Rai 說，市場正在消化上周接收到的 Fed 聲明和非農就業報告，兩者內容顯示，Fed 將持續收回流動性，且明年稍晚可能升息。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的資料顯示，投機者在 11 月 2 日止的一周減少美元淨多頭部位，是連續第四周減少看多美元押注。

被視為市場胃納風向球的澳幣上揚 0.2%。紐元因解封利多攀高，紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Arden) 宣布，11 月底前可能逐步解除封鎖措施。

歐元兌美元升值 0.17% 至 1.1588 美元。歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家 Philip Lane 接受西班牙媒體採訪時表示，歐元區通膨明年將減緩，預料中期通膨率仍偏弱，這番言論呼應 ECB 的暫時性通膨立場。

英鎊兌美元勁揚 0.54% 至 1.3561 美元，從上周觸及的五周低點反彈。英國央行 (BOE) 上周按兵不動，令市場錯愕，投資人目前預期 BOE 將在 12 月開會時升息，但不確定性仍高。

加密貨幣上揚，比特幣上漲 4%，約報 65936.62 美元，距離近期創下的歷史高鋒不遠。

截至周二 (9 日) 台灣時間約 6:00 價格：