巴菲特連四季賣股近13年來首見 降低銀行、保險股部位

最新數據顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRKA-US) 已連續四個季度賣出股票，是 2008 年以來首見趨勢。

根據波克夏上周六 (6 日) 發的申報文件，該公司在第三季淨賣出將近 20 億美元股票，主要降低銀行、保險和金融投資的持股。這使波克夏的現金水位增至創紀錄的 1492 億美元。

波克夏近期持續減持某些股票，第二季降低通用汽車 (GM-US) 的持股，並大砍部分醫藥類持股，該公司預計本月晚些時候正式發佈第三季持股調整。

儘管巴菲特在過去四個季度一直是淨賣家，但與該公司龐大的股票投資組合相比，這些出售規模相對較小。過去九個月其淨出售股票總值將近 70 億美元，僅約波克夏股票投資組合公允價值的 2.2%。

Edward Jones 分析師 Jim Shanahan 表示 ：「這裡最大的問題是，波克夏本季再次成為股票淨賣家，這也是現金儲備持續上升的原因。」

波克夏持續拋售股票與超高現金儲備顯示，在美股股市持續創高之際，巴菲特難以尋覓便宜貨。面對天價收購和特殊目的收購公司 (SPAC) 浪潮的激烈競爭，市場對波克夏大規模收購的期待也落空。

不過在波克夏投資者眼中，不斷上漲的現金儲備比其它選擇要好。波克夏第三季買回 76 億美元庫藏股，但其現金水位仍創歷史新高。

Cheviot Value Management 創辦人 Darren Pollock 表示，這對波克夏的健康情況是好兆頭，第三季現金增加，意味著波克夏的營運品質優異，看到現金正在上升，並將資金挹注在股票回購、而非收購，這比在沒有其他潛在收購目標之際，企業現金趨於穩定甚至下降還好。