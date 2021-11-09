〈ESG大趨勢〉中鼎旗下俊鼎獲東方匯理銀行首例永續發展連結綠色保證函

中鼎 (9933-TW) 集團宣布，獲東方匯理銀行台北分行 1.25 億美元中期保證額度，東方匯理將提供中鼎旗下俊鼎承攬的「中能離岸風場水下基樁製造工程」，共新台幣 8 億元「綠色保證函」。

中鼎指出，此保證函，為東方匯理銀行全球第一個與永續性發展連結的綠色保證函額度；俊鼎承諾將持續依 ISO 14001:2015 環境管理系統執行工作並通過查證，及披露該案預期的環境影響和碳排放減量等項目，以核心專業加速綠能開發、減少碳排，促進永續良性循環，創造經濟與環境的雙贏。

中鼎指出，在全球再生能源開發、淨零碳排趨勢下，俊鼎因應政府能源多元化及離岸風電本土化政策，承攬位於彰化外海的中能風場，共取得近百支水下基樁製造訂單（Pin Pile，簡稱 PP），此案也為已通過產業關聯審查肩負最高本土化任務的風場。

俊鼎董事長譚雲鵬表示，俊鼎在承攬「中能離岸風場水下基樁製造工程」加上先前雲林允能及 CIP 彰芳暨西島兩案的離岸設備製造，累計水下基礎轉接段將達 40 座、水下基樁 210 支，奠定俊鼎在水下基礎設備製造領域舉足輕重的地位。俊鼎承諾以專業的技術和專案管理經驗，持續為臺灣離岸風電發展貢獻心力，加速達成臺灣離岸風電技術本土化，並透過綠電開發達成碳中和目標。

東方匯理銀行台北分行總經理白志堅（Benjamin Lamberg）指出，東方匯理銀行積極透過專案融資支持臺灣的能源轉型及離岸風電產業供應鏈本土化政策，此次極具創新性的連結綠色保證，正是結合傳統貿易融資產品及再生能源專案開發，很榮幸為中鼎集團提供此一永續發展連結機制，使其得以經由離岸風電開發過程實踐永續發展承諾。

東方匯理銀行大中華地區永續發展融資部門主管曾嘉汶也表示，東方匯理銀行是全球簽署赤道原則的第一家法國銀行，是綠色債券市場的先驅者及最活躍的銀行之一。隨著貿易融資的成長，至 2027 年末將成為一個萬億美元的市場，而環境、社會及公司治理 （ESG）是促進全球貿易和供應鏈永續性的關鍵趨勢。期盼經由此次與中鼎集團的合作，促使更多臺灣企業將永續願景與貿易融資活動結合，共同致力推動當地永續發展。

中鼎集團在布局全球的過程中，深刻瞭解工程產業發展與氣候變遷的高度關聯和影響，持續透過氣候變遷相關財務揭露（TCFD）辨識經營的風險與機會，近年積極投入綠能與低碳產業發展，並提升其營收佔比。2020 年綠色及低碳工程簽約額約 1090 億元，佔整體簽約額的 84%；綠色及低碳在建工程，於 2015 年至 2021 年 8 月則成長 3.55 倍，成為業務成長的重要動力，亦積極展現成為綠色創新開拓者的決心。