加密貨幣總市值首衝破3兆美元 板卡廠營運催馬力

加密貨幣熱潮持續發酵，比特幣、以太幣近一日價格雙雙創下歷史新高，連帶推升全球加密貨幣總市值首度衝破 3 兆美元大關，市場預期，隨著加密貨幣熱潮延續、應用擴大，顯卡需求也將維持高檔，有利台主板廠華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW) 等營運。

根據 CoinGecko 截至今 (9) 日中午 12 點報價顯示，近一周比特幣漲幅達 11%，報價站上 6.8 萬美元大關，創下歷史新高，市值第二大的以太幣近一周漲幅也達 11%，最新報價來到 4800 美元之上，合計全球加密貨幣總市值衝破 3 兆美元，達約 3.09 兆元。

加密貨幣自年中淡化各國監管利空後，加上美國核准比特幣 ETF 上市，整體流通性與應用持續擴大，主板業者指出，顯卡需求今年以來都維持高檔、供給持續吃緊，對後市沒有悲觀理由。

隨著熱錢持續湧入加密貨幣市場，市場預期，台主板業者華擎、撼訊、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運動能可望維持高檔，電競品牌大廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 等也可望受惠。

觀察主板廠第三季財報，也反映年中受中國監管加密貨幣壓力影響，撼訊第三季純益季減 45.4%，達 1.76 億元，每股純益 3.93 元，華擎則還面臨越南委外代工廠停工衝擊，單季純益也季減 49.08%，下滑至 4.05 億元，每股純益 3.36 元，但累計前三季撼訊、華擎每股分別賺進 14.16 元、14.09 元，仍創歷年同期新高。