〈觀察〉加密貨幣熱潮不減 主板廠持續大啖挖礦紅利

虛擬貨幣市場正逐步淡化各國監管利空，加上美國聯準會 (Fed) 釋出無意仿效中國禁止比特幣和其他數位資產訊息，再度激起虛擬貨幣熱潮，持續擠壓既有電競顯卡供應，主板業者指出，顯卡需求未降溫、加上供給吃緊，對後市沒有悲觀理由，主板廠將可持續受惠挖礦紅利。

台主板廠顯卡配合超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 策略主攻電競需求，但去年以來受疫情打亂全球供應鏈，加上虛擬貨幣挖礦需求爆發，除擠壓原有電競需求外，更有不少礦主加價搶卡，導致顯卡市場一卡難求狀況屢見不鮮。

面對市場供不應求，多數主板廠都策略性優先出貨中高階產品，並適度調整新品價格反映效能提升，也讓主板廠近一年營運亮眼，觀察已公告 9 月營收的主板業者，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 雙雙改寫創新高，撼訊 (6150-TW) 也同步攀上今年單月高點。

回顧今年年中，中國當局擴大打壓虛擬貨幣市場，除下令金融機構不得提供虛擬貨幣服務外，也同步對大型礦場祭出斷電措施，確實讓虛擬貨幣市場降溫，比特幣更一度跌破 3 萬美元，但當時市場就傳，中國數家礦場並非消失，僅是轉移陣地、另起爐灶。

主板業者指出，8 月開始已明顯感受到挖礦需求回溫，但上游供應仍未見明顯改善，因此光既有電競需求都無法滿足，加上挖礦需求回頭搶卡，再度加劇一卡難求狀況，而近期中國限電措施也並未衝擊礦場，因多數礦場皆已搬離中國。

展望未來，主板業者多認為，既有電競需求是支撐顯卡市場的基本盤，挖礦商機則與虛擬貨幣價格高度連動，依目前各國監管利空淡化、各地算力仍持續提升觀察，預期第四季虛擬貨幣價格仍有高點可期，同時在上游供給持續不足下，估顯卡供不應求狀況將一路延續到明年上半年。

報價方面，根據 CoinGecko 報價顯示，近一周比特幣最高站上 5.6 萬美元，已較年中低點反彈逾 8 成，最新報價則落在 5.2-5.5 萬美元上下，市值第二大的乙太幣最新報價則來到約 3600 美元之上。