檢測廠添新兵 光鼎生技明以50元登興櫃

檢測設備及耗材製造商光鼎生技 (6850-TE) 明 (10) 日登陸興櫃，每股參考價 50 元，光鼎開發的檢測設備已銷售至全球超過 50 個國家，推升今年上半年營運轉盈，全年獲利有望再成長。

光鼎生技成立初期，是為德國廠 Qiagen(凱杰) 代工生產毛細管電泳精密元件，2009 年開始投入研發，以毛細管電泳技術為核心，搭載專利光學模組，生產 Qsep 系列生物片段分析儀，搭配特用卡匣耗材進行銷售，成為亞洲唯一毛細管電泳技術原廠供應商。

光鼎生技開發的檢測儀器與卡匣耗材，可提供前端檢體採樣處理、PCR 擴增、生物片段分析及數據整合等需求，提供全球客戶一站式服務與完整解決方案。

另外，光鼎進一步將產品優化軟體分析、設計開發直覺化操作介面，透過微型化機台輔助，除了攜帶較方便，也能打造簡易操作的行動實驗室，在多場域實現即時檢測。

光鼎生技旗下產品透過區域經銷模式販售至全球，已與全球 40 多間經銷商合作，銷售至 50 多國，地區橫跨歐盟、北美、中南美、中東、亞洲、紐澳等，主要客戶為基因檢測公司、流行性傳染病臨床診斷用醫檢中心與醫院等，以及生物科技等相關學術機構與核心實驗室等，應用包括產前檢查、預防醫學與精準醫學。

光鼎生技上半年營收 6216 萬元，年增 76.58%；毛利率 60.23%，年減 3.72 個百分點；營利率 15.56%，較去年同期負轉正；稅後純益 1213 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.61 元。