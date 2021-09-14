慧智基因前列腺癌基因檢測套組 推行至國內千名患者

基因檢測廠慧智基因 (6615-TW) 今 (14) 日宣布，推出治療前列腺癌的基因套組與 BRCA1/2 ctDNA 基因檢測，產品可在三周內找出合適病患的標靶用藥，預計先搶攻國內約 2000 名患者。

總經理洪加政表示，檢測套組包括 21 個同源重組修復 (HRR)、DNA 修復相關基因突變檢測與微衛星不穩定 (MSI) 檢測，產品可從腫瘤組織或是血液中，檢測出轉移性荷爾蒙療法無效前列腺癌 (mCRPC)，以及病患是否會引發林奇氏症候群。

據衛福部公布的癌症登記報告中顯示，前列腺癌為男性十大癌症發生率第五名，每年新增病人數超過 6000 名，也是去年十大癌症死亡率第五名，其中有將近 30% 患者、約 2000 人在初診斷時，腫瘤就已經發生遠端轉移。

慧智基因表示，有異常突變的轉移性前列腺癌病患，可透過 PARP 抑制劑標靶治療，降低疾病進展或死亡風險，其開發的基因檢測套組便能找出合適的治療方案。

洪加政指出，隨著健保政策及醫療院所推廣，基因檢測重要性與檢測應用備受重視，使用率確實明顯升高，檢測送檢量已較半年前成長超過 4 倍，預期檢測套組推出後，有望再帶動營收成長。

慧智基因 8 月營收 4179 萬元，月減 5.83%、年增 2.89%；前 8 月營收 3.44 億元，年增 5.81%。