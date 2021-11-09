群創10月營收268億元月減9% 近五年同期新高

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公告 10 月營收，反映電視面板跌價、出貨下滑，營收降至 268.05 億元，月減 9%，但仍年增 7.4%，寫近五年同期新高，累計前 10 月營收則達 2969.65 億元、年增 37%。

出貨方面，群創 10 月大尺寸出貨量達 1204 萬片、月減 7.1%；中小尺寸出貨量達 2459 萬片，月減 15.1%。

展望本季，群創認為，在商用面板需求支撐下，可望抵消部分受電視面板跌價影響，但第四季為傳統面板淡季，估大尺寸面板出貨量將季減 5%、平均價格則季減 7-9%，中小尺寸面板出貨量也將季減 7-9%。

群創第三季開始受電視面板跌價影響，加上貨運塞港，毛利率、營益率均較上季下滑，稅後純益 186.02 億元，季減 13.15%、年增 1106.23%，每股純益 1.77 元，累計前三季則賺近半個股本，純益達 515.92 億元，每股純益 4.99 元。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今也公布 10 月營收達 8.72 億元，月減 0.9%、年增 36.8%，累計前 10 個月營收達 844.9 億元、年增 46.7%。