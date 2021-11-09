台股強登17500點 三大法人聯手買超207.74億元 外資連3日大買

美股費半指數續創新高，台股半導體族群今 (9) 日表現強勢，台積電領軍衝鋒，電子股重回主流，但航海王及鋼鐵人略顯疲態，加權指數終場上漲 126 點，收在 17541 點，三大法人聯手買超 207.74 億元，外資連 3 買。

台股成交值放大至 3932.55 億元。觀察法人資金變動情形，外資積極回補台股，今天買超 196.05 億元，為連續 3 個交易日大買；投信也買超 8 億元；自營商買超 3.69 億元，三大法人合計買超 207.74 億元。

受到 AMD 奪下 Meta 元宇宙大單激勵，台積電股價一度攀抵 617 元，市值逼近 16 兆元大關，終場收 611 元，漲幅 1.5%，成交量能放大至 3.9 萬張；聯電最高來到 64.9 元，大漲近 4%，但漲幅逐漸收斂，終場收 63.1 元；世界先進股價勁揚逾 3%。

除了半導體外，電子零組件相關也有不錯表現，國巨今天領軍被動元件股走強，上漲逾 2%，收復月線及短均，華新科盤中湧入大量買盤，終場勁揚近 5%，挑戰站回季線。散熱股奇鋐 10 月營收站穩高檔，吸引多方積極追價，大漲近 9%，股價創高，力致、健策、尼得科超眾也有 2% 以上的漲幅。

千金股今天再度掀起比價效應，股王矽力 - KY 領漲逾 2%，重返 4800 元之上，外資持續看好多檔 IC 設計股前景，維持加碼評等，祥碩、譜瑞 - KY 股價勁揚逾 4%，信驊也有近 4% 的漲幅；不斷電系統大廠旭隼同樣獲買盤青睞，上漲 4%，蓄勢挑戰前波創下的歷史新高；盤面上一度出現第 11 檔千金股，聯發科早盤上漲 2%，但午盤後逐漸翻黑，終場收 978 元。