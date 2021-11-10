〈台股盤前〉美股四大指數自高檔回落 慎防獲利了結賣壓

台股昨 (9) 日在三大法人熱錢湧入下，由電子族群領軍點火，大漲百點，攀上近三個月新高，不過美股創高後獲利了結賣壓湧現，四大指數全數收黑，台指期電子盤也遇壓回測平盤，台股今 (10) 日恐難逃震盪，慎防獲利了結賣壓。

美股科技股攀上歷史新高後回落，四大指數全數走弱，道瓊下跌 112.24 點或 0.31%，收在 36319.98 點，標普 500 指數下跌 16.45 點或 0.35%，收 4685.25 點，那斯達克下跌 95.81 點或 0.6%，收 15886.54 點，費城半導體指數下跌 2.8 點或 0.07%，收在 3800.6 點。

盤面焦點，台積電昨日召開董事會，通過今年第三季配息 2.75 元，維持上季水準，預計明年 3 月 16 日除息，同時也通過核准資本支出逾 90 億美元、日本新設子公司、任命回鍋的前美光董座徐國晉擔任副總經理等議案，台積電也證實，將在高雄設立生產 7/28 奈米製程晶圓廠，預計 2022 年動工、2024 年量產。

超微宣布拿下 Mata 訂單，將為 Meta 打造資料中心晶片，市場認為，除台積電可望受惠外，台廠中 NAND Flash 控制 IC 廠群聯過去也曾緊急救援超微，雙方具備革命情感，在超微取得 Meta 大單後，市場認為，群聯也可望同步大啖元宇宙商機。

IC 載板大廠南電第三季受惠 ABF 載板價格續揚，加上產能優化效益顯現，單季三率三升，毛利率更衝破 30%，達 31.23%，創歷史新高，稅後純益 31.13 億元，年增 198%，每股稅後純益 4.82 元，累計前三季每股純益已達 10.88 元，大賺逾一股本，改寫新猷。