漢磊Q3純益大增9成 EPS 0.24元 寫13季新高

漢磊 (3707-TW) 今 (9) 日公告第三季財報，稅後純益 7775 萬元，較上季大增 9 成，每股純益 0.24 元，寫近 13 季新高，前三季每股賺 0.31 元。

漢磊第三季營收 19.35 億元，季增 11.08%，年增 41.2%，毛利率 14.74%，季增 1.58 個百分點，較去年同期轉正，營益率 7.97%，季增 1.82 個百分點，較去年同期轉正；稅後純益 7775.1 萬元，季增 90%，較去年同期轉盈，每股純益 0.24 元。

漢磊前三季營收 53.01 億元，年增 25.52%，毛利率 12.2%，營益率 5.23%，雙率均較去年同期轉正；稅後純益 9901.5 萬元，較去年同期轉盈，每股純益 0.31 元。

漢磊受惠二極體及 MOSFET 等分離式元件需求大增，加上車用功率半導體接單暢旺，產能滿載，第二季順利轉盈，第三季延續強勁動能，獲利大增 9 成。

在車用、綠能與節能產品需求增加下，帶動化合物半導體元件需求加溫，漢磊 4 吋 SiC 產線已批量生產，為滿足客戶需求，6 吋 SiC 產線已建置完成，相關車用電子元件開發及品質系統認證也相當順利。