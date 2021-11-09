海運不淡 台驊10月營收創次高 陽明推臨時加班船

貨攬業者台驊投控 (2636-TW) 今 (9) 日公布 10 月合併營收為 39.81 億元，月減 2.89%，年增 174.88%，終結連 5 個月營收創高紀錄，但仍是歷史次高。

陽明 (2609-TW) 也宣布，11 月透過臨時性運力調整執行一航次加班船，以因應塞港問題，顯示海運市場仍供不應求，淡季不淡。

不過，近來歐美長程航線運價雖持續處高檔盤整，但未續創高，近 2 個月來，海運業者運價即便創高，成長幅度也略見趨緩，運價是唪已觸頂，尚有待觀察後續各大海運業者營收變化。

台驊前 10 月合併營收 289.04 億元，年增 146.3%，台驊表示，海運業務營收占比 75.9%，來到 219.38 億元，年增 240.27%，而空運業務達 52.14 億元，年增 28.55%，海運仍是營收成長強勁的主要動能。

陽明指出，目前全球港口作業仍面臨碼頭壅塞、船期延誤等狀況，不過，各國海上運輸需求暢旺，導致出口艙位不足，各類產業供應鍵吃緊窘境延續。

因此，陽明針對台灣出口艙位短缺的歐洲線，11 月透過臨時性運力調整執行一航次加班船，以紓緩近期國內產業出口艙位壓力。

萬海 (2615-TW) 也指出，美西線塞港狀況持續嚴峻，預料此情形在農曆年前無法改善。