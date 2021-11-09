〈台積電董事會〉斥70億美元建日本新廠 Sony將取得20%以內股權

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日與索尼半導體解決方案公司(Sony Semiconductor Solutions Corporation, SSS) 共同宣布，台積電將投入 70 億美元，於日本熊本市設立子公司 JASM，初期將採 22/28 奈米製程，月產能 4.5 萬片，預計明年動工興建，2024 年生產，Sony 將取得不超過 20% 股權。

台積電位於日本的 JASM 晶圓廠，將可創造約 1500 個高科技專業工作機會，台積電指出，此案獲日本政府承諾支持。

在台積電與索尼半導體達成最終協議下，索尼半導體計畫投資約 5 億美元，取得 JASM 不超過 20% 股權，雙方交易完成條件遵循一般交易常規。

台積電總裁魏哲家表示，獲業界領導廠商、同時也是長期客戶 Sony 支持，將藉此日本晶圓廠，滿足市場需求，同時也有此機會，能邀請更多日本人才加入台積電。

索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長 Terushi Shimizu 表示，當全球半導體短缺現象可能持續之際，與台積電的合作夥伴關係，能對更穩定提供邏輯晶片做出貢獻，不僅是 Sony，也包括整個產業；與台積電進一步加強且深化合作夥伴關係，對 Sony 集團而言意義非凡。

台積電 1997 年設立日本子公司，並於 2019 年成立日本設計中心，以服務其全球客戶，目前也與日本夥伴合作，透過位於茨城縣的 3DIC 研發中心來擴展先進封裝技術版圖。