輝達秋季GTC大會 聚焦Omniverse資料生成引擎、虛擬化身技術

Nvidia(NVDA-US) 執行長黃仁勳周二 (9 日) 於秋季 GTC 大會發表主題演講，演說重點圍繞在仿真模擬平台「Omniverse」延伸技術上，包含合成資料生成引擎 Omniverse Replicator 和虛擬化身平台 Omniverse Avatar，並計畫透過 Omniverse 延伸技術，將戰略觸手伸向汽車與自動駕駛等領域。

Omniverse Replicator 為針對虛擬環境進行訓練的合成資料生成引擎，由於建設 Omniverse 虛擬環境需耗費巨額成本與大量數據資料，Omniverse Replicator 可幫助開發者生成現實世界難以重現的數據。

Omniverse Avatar 為結合語音 AI、運算視覺與自然語言等技術的虛擬化身功能，Nvidia 於大會上展示兩項應用計畫，分別為用於客服的 Project Tokkio 和視訊會議的 Project Maxine。

除上述兩項技術外，Nvidia 執行長黃仁勳還表示，將為汽車製造商打造名為「Drive Concierge」的虛擬駕駛輔助系統，未來就算是人類駕駛的汽車，也能享受自動停車功能。

目前，Nvidia 正致力於將高性能晶片和軟體安裝到汽車中，同時為汽車製造商提供能打造出虛擬工廠的技術，幫助車商降低建廠成本，或是提供相關 AI 技術，來訓練自動駕駛計程車或自駕卡車。

此外，Nvidia 也宣布和 Luminar 在內等自駕感測器公司合作，最快在 2024 年，汽車製造商將可採用最新的安全駕駛功能。

Nvidia 汽車部門副總裁 Danny Shapiro 預計，未來 6 年內，汽車業務將為 Nvidia 帶來 80 億美元收入，當中也包含自動卡車和自駕計程車業務。