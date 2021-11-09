吸引年輕族群 Netflix將針對兒童推出短片功能

據報導，美國影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 正在推進一項新的計畫，將針對兒童推出類似 TikTok 的短片功能，來吸引年輕族群使用該公司平台，並幫助他們找到感興趣的節目和內容。

報導指出，Netflix 將會在 iOS 應用程式中針對新功能「兒童剪輯」(Kids Clips) 推出測試，將展示 Netflix 平台上現有兒童節目和電影短片，並根據當前和未來的產品每日添加新的剪輯，讓客戶可以看到平台中的更多影片。同時，此舉也是為了吸引通常在 YouTube 上觀看 TikTok 或短片的觀眾。

Netflix 將這項計畫稱為測試，主要是來源於早期名為搞笑 (Fast Laughs) 的功能，該功能主要是聚焦在喜劇剪輯。Netflix 還為最受歡迎的影片創建排名，為用戶提供了另一種找到他們可能喜歡的節目的方式。

兒童剪輯類似於 Fast Laughs，但是兒童剪輯可以水平觀看，而不是垂直觀看，並且一次只能觀看 10 到 20 個剪輯。

該功能將於本週開始在美國、拉丁美洲的西班牙語系國家、加拿大、澳洲和愛爾蘭等市場推出。

Netflix 在第三季財報中曾表示，由於去年疫情影響一些作品上架時程，使第一季、第二季度內容含量比以往更少，不過，預計下半年許多作品陸續推出將為公司帶來正面成效。

Stifel 分析師 Scott Devitt 預計第四季 Netflix 新增用戶將輕鬆優於預期，並超過 1000 萬，主因在於受矚目的原創內容擴大國際滲透率，且正步入季節性的用戶訂閱成長期。

Netflix 預計，全球潛在用戶達到 4.5 億人，因此該公司必須拓展更多較貧窮國家。該公司也開始在肯亞測試免費專案，希望能藉免費版吸引民眾升級到訂閱版本。