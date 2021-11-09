儒鴻Q4營運谷底回升 明年首季不淡旺到上半年

成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說，公司認為，越南廠區擺脫停工影響，加上漲價效益逐步發酵，第四季起營運脫離谷底，且在訂單需求維持強勁支撐下，不只明年首季淡季不淡，更可一路旺到上半年。

儒鴻表示，訂單需求狀況還是相當好，首季訂單已經確定、能見度達明年上半年；品牌客戶來看，Nike、Lululemon 需求延續，UA 也保持強勁復甦力道，三大客戶明年可望都成長。

今年第三季因為越南疫情停工，導致營運表現低迷，但 10 月開始脫離谷底，儒鴻認為，雖然返工率以及工人效率都需要時間恢復，但預計到明年首季狀況可望恢復正常。

除了越南廠自疫情停工中恢復外，儒鴻先前因應上游原物料漲價，跟客戶漲價的效益也逐季發酵；公司表示，在成衣跟布料上的 ASP 都有個位數的提升，且第四季漲價效益將比第三季更為明顯，毛利率也將同步回溫。

至於印尼新廠方面，儒鴻表示，在上季完工後已經展開招工，預計到年底要招募 2000 人，以因應明年 Nike 的需求；印尼新廠第二期則預計在明年 6 月完工投產。

儒鴻 10 月營收 25.34 億元，雖仍年減 19%，但月增 23.7%；累計前 10 月營收 286 億元，年增 30.1%。