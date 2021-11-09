光洋科經營權之爭 董座馬堅勇上火線釋疑 透露台積電高度關注

靶材大廠光洋科 (1785-TW) 爆發經營權之爭，董事長馬堅勇今 (9) 日親上火線召開記者會，指控台鋼盟有三件違法事項，並強調自己是正派董事長，透露台積電 (2330-TW) 等多家國內半導體、循環經濟客戶，對此事件都相當關注。

馬堅勇表示，台鋼盟有多項違法事項，包含光洋科董事玉璟公司在 5 日提出改派法人代表，由經卓穎改為王炯棻，程序上有違法或不合法事項發生，且臨時動議解任案也有違反上市櫃公司董事會議事規則疑慮。

馬堅勇指出，經公司向玉璟唯一股東 Gerald 確認後，並未有改派一事發生，因此經過團隊研判，認為此事件本質上已違法，正在做最後整理，近期內將對台鋼盟相關人員提起相關刑責。

馬堅勇更強調，他是「光洋科正派的董事長，過去是、現在也是」。

面對台鋼盟對環科土地、新創公司等指控，馬堅勇回應，在參訪荷蘭循環經濟園區後，就規劃在台南環科也設立小型循環經濟園區，考量當時光洋科並不需要土地，因此規劃將土地分作半導體循環、生醫循環等。

馬堅勇進一步說明，經過公正、公平、公開程序，光洋科在 2018 年 11 月 9 日董事會通過議案，將以每坪土地 7.8 萬元，總交易金額約 3.13 億元將土地出售給森鉅 (8942-TW) 旗下子公司新創科技環保，但因環科土地進駐有一定複雜度，通常需 2-3 年才能完成轉移交易，因此在此期間，也向新創公司收取租金，強調均依合約執行。

面對指控，馬堅勇說，真相是光洋科在做循環經濟、活化資產，也反問台鋼盟「有人才、有技術、有團隊、有客戶嗎？」

馬堅勇並表示，光洋科近年持續往循環經濟發展，去年也通過成為台積電綠熱夥伴，將在 3 奈米製程上貢獻，此外，國內重要半導體、三五化合物客戶都相當關注此事件，因過去上游相關材料都須向日本、歐洲購買，而光洋科在困難的材料材業中，也聚焦在五種貴稀金屬，才有今年的成果。

馬堅勇表示，光洋科近年發展半導體靶材、循環經濟技術，可望協助客戶進一步脫離對日本、歐洲上游廠商的依賴，將全球化做到在地化，同時發展循環經濟，聚焦在碳中和、稀土材料、綠色製造等綠色產業上。

總經理黃啟峰則表示，面對近日事件，公司日常營運仍一切照常，經營團隊將堅守崗位，繼續維護全公司、股東、客戶權益。