美商務部長雷蒙多：將盡快與英、日展開鋼鋁關稅磋商

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國預計將與英國和日本展開會談，以求盡快解決鋼鐵與鋁關稅問題，而且任何解決方案都必須保護到美國產業。

雷蒙多表示，計畫下周一 (15 日) 訪問東京時與日本官員討論鋼鐵問題，這是他今年 3 月上任以來首次訪問亞洲國家。美國與歐盟上月已達成協議，終結川普時代挑起的鋼鋁關稅風波，多個國家也都在爭取鋼鋁關稅豁免。

不過，雷蒙多表示，現在談論日本是否能像歐盟一樣透過「關稅配額」解決關稅問題還為時過早。「關稅配額」機制允許各國以較低的關稅向其他國家出口特定數量產品，但對超過預先確定貨物數量會徵收更高的關稅。

雷蒙多日前受訪時表示，英國與日本均為美國的重要盟友，彼此都希望解決貿易問題，美國將採取與歐盟相同的談判方式，透過相互合作來消除貿易摩擦，同時保護美國的鋼鐵與鋁業。

英國駐美大使 Karen Pierce 上周受訪時重申，希望美國能取消所有商品關稅，並盡快就取消鋼鋁關稅展開談判。

2018 年，時任美國總統川普使用 1962 年貿易擴張法第 232 條，對鋼鐵進口徵收 25% 關稅，並對歐盟、中國等生產國的進口鋁課徵 10% 關稅，還將金屬競爭列為國家安全威脅。

針對同樣受到川普鋼鋁關稅打擊的土耳其和印度，雷蒙多稱，還沒有打算與兩國接觸，甚至沒有開始思考這項問題，因爲先前的重點著重在解決與歐盟的關稅爭端。

此外，雷蒙多表示，除了日本外，本次亞洲行還包含新加坡與馬來西亞，為拜登亟欲打造的地區經濟框架鋪路。

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