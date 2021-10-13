美向歐盟遞新鋼鐵關稅提案 配額制度將允許更多鋼鐵進口

彭博周二 (12 日) 引述數名知情人士報導，美國已向歐盟提交一份新提案，期望以關稅配額 (TRQ) 的方式來解決過去川普時期與歐洲的鋼鐵關稅紛爭，並允許更多鋼鐵進口。

知情人士表示，新提案包含關稅配額，並允許更多鋼材進入美國。關稅配額即國家允許其他國以較低的關稅進口特定數量的產品，但若超出規定數量，則徵收較高的關稅。

知情人士說，歐盟將分析新提案，雙方談判正在進行中，但仍有分歧，要找到一個可接受的解決方案非常困難，雙方都面臨著各自面臨國內鋼鐵業者的施壓。

知情人士補充說道，美國假設關稅限額解決方案是可行的，但對歐盟而言此方式是違法的，而且目前為止，美國的提議和與歐盟的討論只涉及鋼鐵，不包括鋁的出貨量。

此外，美國鋼鐵業雖支持美國新提案，但要求規定鋼材必須在歐盟製造，美國業者表示，如果無該要求，俄羅斯、中國等國將可以透過歐盟將鋼材銷往美國。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和歐洲執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 將於下周二在 G20 貿易高峰會再次會晤。

歐洲執委會發言人說：「川普時期的關稅需要迅速、永久取消，作為美國盟友，歐盟不能被視為對美國構成安全威脅，也不是全球鋼鐵和鋁產能過剩的根源，因為過剩問題也影響到歐盟。」

歐洲執委會表示，解決方案必須尊重「傳統貿易規模」，並符合世界貿易組織 (WTO) 的規定。

2018 年，時任美國總統川普使用 1962 年貿易擴張法第 232 條，對鋼鐵進口徵收 25% 關稅，及對歐盟、中國等生產國的鋁進口則徵收 10% 關稅，並將金屬競爭列為國家安全威脅。該法允許未經國會表決就徵稅。

隨後歐盟針對美國哈雷汽車、Levi's 牛仔褲和波本威士忌等商品為目標進行報復。如今，隨著拜登上任亟欲處理此紛爭，雙方正積極在 12 月 1 日前找到解決辦法，否則一系列新關稅將生效。

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