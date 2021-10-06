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USTR：計劃重新豁免549類中國進口貨物關稅

鉅亨網新聞中心
USTR：計劃重新豁免549類中國進口貨物關稅(圖片:AFP)
USTR：計劃重新豁免549類中國進口貨物關稅(圖片:AFP)
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美國中國貿易關稅川普戴琪拜登劉鶴

美國貿易代表辦公室 (USTR) 周二 (5 日) 晚間表示，打算重新豁免 549 類中國進口貨物的關稅，並就此諮詢社會大眾意見。USTR 計劃重新豁免部份貨物關稅涉及工業用零件、恆溫器、醫療用品、單車及紡織品等。

USTR 表示，若社會大眾對當局相關政策有任何意見，可於 10 月 12 日～12 月 1 日期間提出看法。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周一 (4 日) 表示，尋求與中國官員溝通相關美中兩國貿易關係，也可能啟動重新豁免部分中國貨物關稅的行動，為期一年，未來可能會有更多商品得以豁免，以協助美國勞工和企業。此外她計畫在未來幾天啟動新的貿易談判，與劉鶴坦誠對話。

美國前總統川普政府向部分中國出口貨物徵收關稅。之後，美國向部分中國貨物實施豁免關稅，相關豁免物品大部分在去年底屆滿。

川普於 2018 年發起美中貿易戰，美中兩國於 2020 年 1 月簽署第一階段貿易協議，該協議將於 2021 年底到期，中國承諾將在兩年內額外購買價值 2000 億美元的美國商品，截至目前中國尚未達成此目標。

根據皮特森國際經濟研究所 (Peterson Institute for International Economics) 貿易專家鮑恩 (Chad Bown) 表示，中國在 2020 年離採購美國出口產品目標還差 40%。而今年前 8 個月的數據顯示，中國離 2021 年的目標還差 30%。

至於美國方面會不會又再度啟動關稅戰，對中國徵收額外關稅？戴琪認為這將取決於與中國對重新對話的結果。她強調關稅一個非常重要的工具，美國將研究所有可用的工具。
 

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