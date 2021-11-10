【袁志峰專欄】成交縮減，靜待科技股業績

今日推介 - 信義光能 (968), 上日收市 $14.28

1) 股市前景

港股昨日微升，板塊輪動明顯，成交額跌至 6 個月新低，南向資金維持淨賣出，反映投資信心薄弱，買盤消極。科技股業績將主導港股短期去向，筆者估計港股下跌空間有限，短線反彈機會較大。

今天推介是信義光能 (968) — 主要從事生産及銷售太陽能玻璃産品，及經營太陽能發電場業務。由於産能及產品售價上升，2020 年收入及盈利達 123 億元及 45.6 億元，分別同比增長 35% 及 89%，每股盈利增長 83% 至 0.554 元。今年上半年收入及盈利達 80.7 億元及 30.7 億元，同比增長 75% 及 118%，主要受太陽能玻璃產品的銷售量及售價上升所帶動。受“碳中和” 政策推動，公司長遠盈利前景亮麗，維持買入建議，目標價 16.0 元，止損價 13.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 189 點，已接近全日高位，隨後輾轉回落，最多曾倒跌 85 點，午後穩中向好，收報 24813 點，升 49 點或 0.2%。成交額按日減 19% 至 986 億元，創 6 個月新低，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 5 億元，包括淨賣出 3 億元騰訊 (700) 及 5 億元美團 (3690) 股份。11 月以來淨賣出 13 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 21 升 30 跌 9 持平。藥明生物 (2269) 升逾 10%，為升幅最大藍籌。安踏體育 (2020) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。李寧 (2331)、吉利汽車(175)、比亞迪(1211) 及創科實業 (669) 升逾 2%。碧桂園服務 (6098)、信義光能(968) 及申洲國際 (2313) 升逾 1%。海底撈 (6862)、碧桂園(2007) 及恒安國際 (1044) 跌逾 5%、4% 及 2%，為跌幅最大藍籌。舜宇光學 (2382)、金沙中國(1928) 及恒生銀行 (11) 跌近 2%。招商銀行 (3968) 及中銀香港 (2388) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.4%，收報 6221 點，成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618) 及快手 (1024) 跌逾 1%，百度 (9888) 升逾 1%。京東健康 (6618) 升逾 6%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升 4%。比亞迪電子 (285)、平安好醫生(1833) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。閱文集團 (772) 及攜程 (9961) 升逾 2%。舜宇光學 (2382) 跌近 2%，為跌幅最大成份股。聯想 (992) 跌近 1%。

板塊方面，半導體、線上醫療、體育用品、生物科技、汽車、光伏及遊戲股跑赢大市，漲幅居前。藥明生物 (2269)、信達生物(1801) 及藥明康德 (2359) 升逾 10%、8% 及 4%。理想汽車 (2015) 及小鵬汔車 (9868) 升 3%。保利協鑫能源 (3800)、褔萊特玻璃(6865) 及信義光能 (968) 升 2%。心動公司 (2400)、中手游(302) 及 IGG(799)升 2%-3%。

餐飲、濠賭、煤炭、啤酒及本地銀行股逆市下跌。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌 4% 及 5%。永利澳門 (1128) 及澳博控股 (880) 跌 2%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗州煤業 (1171) 跌 2%。

周二上証指數高開 0.2%，全日窄幅震盪，最多曾升 0.5%，亦曾倒跌 0.3%，收報 3507.0 點，升 0.2%。深証成指升 0.4%，科創 50 指數升 1.4%。滬深兩市總成交約 10100 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 21 億元，11 月以來淨買入 13 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

內地《財聯社》報道，中國銀行間市場交易商協會今日舉行房地產企業代表座談會，據與會者透露，招商蛇口、保利發展、碧桂園 (2007)、龍湖集團(960) 等公司，近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。(信報)

4) 個股訊息

舜宇光學 (2382) 公布，10 月手機鏡頭出貨量 1.15 億件，按年跌 27.8%，按月跌 13.2%。手機攝像模組出貨量 5099.1 萬件，按年跌 11.3%，按月降 5%。(信報)

兩電交代電費檢討結果。港燈 (2638) 表示，受燃料價格飊升影響，明年淨電費上升 7%。中電 (2) 決定 2022 年淨電費增加 5.8%。(信報)

內房碧桂園 (2007) 聯席主席楊惠妍上周四再度增持公司 261.4 萬股股份。據港交所權益披露顯示，本月 4 日，楊惠妍按每股平均價 7.2349 元買入上述股份，總代價約 1891 萬元。同日她控制的 Concrete Win Limited 完成以股代息，增加逾 4.897 億股。計及以股代息及增持股份，其持股由 60.88% 升至 63.07%。(信報)

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